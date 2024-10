Benevento. Bonus luce e gas, c'è l'avviso per la presentazione delle istanze Misura importante per mitigare le difficoltà delle famiglie con maggior grado di vulnerabilità

Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rende noto che è stato pubblicato sul portale istituzionale dell'Ente l'avviso per l'erogazione della misura straordinaria di sostegno - una tantum- alle famiglie per il pagamento delle utenze di gas ed energia elettrica.

L'avviso è consultabile integralmente al seguente link: https://web.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=34690.

L'avviso costituisce una forma di sostegno verso le famiglie che versano in condizioni di vulnerabilità economica o in uno stato di disagio. Possono presentare istanza i cittadini italiani, dell’Ue o extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia con residenza nel Comune di Benevento da almeno 12 mesi dalla pubblicazione dell’avviso e con Isee (ordinario o in corso di validità) non superiore a 12mila euro. Inoltre occorre essere intestatari delle utenze riferite all'abitazione di residenza per le quali si chiede il contributo, non aver beneficiato del contributo per luce e gas previsto dai due precedenti avvisi emanati dal Comune di Benevento nell'annualità 2024. E' altresì causa di esclusione percepire con Assegno di Inclusione un importo pari o superiore a euro 600. I cittadini in possesso dei requisiti possono inoltrare istanza, esclusivamente online, accedendo con il sistema pubblico di identità` digitale (SPID e CIE) , tramite Google Chrome o Microsoft Edge all’apposito link sul portale SICARE (indirizzo:

https://ambitosocialeb1.sicare.it/sicare/benvenuto.php ) selezionando dal menu a tendina 'Benevento - Bonus Energia n. 3/2024'. Le domande potranno essere presentate da oggi giovedì 24 ottobre entro e non oltre le 23,59 del 12 novembre 2024.

"E' una misura importante per mitigare le difficoltà delle famiglie con maggior grado di vulnerabilità economica. Il contributo, che avrà un importo variabile in un range tra 200 e 500 euro in base alla dimensione del nucleo familiare, rappresenta una forma di vicinanza dell'Istituzione comunale a chi versa in condizioni di fragilità", spiegano il sindaco Mastella e l'assessore al Welfare Carmen Coppola.