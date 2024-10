Per la partita Benevento-Casertana: il Rotary Club promuove "Polioday" A sostegno della campagna a favore dell’eradicazione della poliomelite

Domenica 27 ottobre, in occasione della partita Benevento-Casertana, il Rotary Club Benevento promuoverà l’iniziativa “Polioday”, sostenendo la campagna a favore dell’eradicazione della poliomelite in occasione della Giornata Mondiale ad essa dedicata.

Le Giornate d’immunizzazione nazionale hanno visto la partecipazione di centinaia di migliaia di volontari. Dal 1988, oltre 2,5 miliardi di bambini sono stati vaccinati: un fattore che ha contribuito a ridurre del 99,9% i casi dei polio. Si tratta molto probabilmente della più` vasta azione umanitaria di tutti i tempi. Un successo di cui tutti i Rotariani possono andare fieri. Risultato onorato con l’individuazione della “Giornata Mondiale della Polio - 24 Ottobre - Una Giornata, Un Obiettivo, La Fine della Polio!”

Sia i Rotary Club che i soci, ma anche esterni sensibili alla missione, possono effettuare donazioni al progetto e aiutare il Rotary e i suoi partner a raggiungere tutti i bambini che hanno bisogno del vaccino antipolio.

Il Benevento Calcio ha accolto appieno la mission promossa dal Rotary Club Benevento anche quest’anno, contribuendo alla campagna di sensibilizzazione anti polio.

Prima della gara di domenica 27 ottobre, la società Benevento Calcio e il Rotary di Benevento ribadiranno con forza che con il sostegno di tutte e tutti sarà possibile continuare la somministrazione di vaccini per la poliomelite in tutti i paesi dove l’emergenza resta ancora alta. Tanto è stato messo in atto, ma la mission deve proseguire. I vaccini restano uno strumento necessario anche dove la polio non costituisce più fattore di rischio. Un piccolo gesto può e potrà fare tanto a sostegno della campagna internazionale “End Polio Now”.