PNRR, via libera alla progettazione delle 4 mense scolastiche finanziate Per gli istituti scolastici Pascoli, Pezzapiana e i due plessi di Ferrovia

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello ha proceduto questa mattina all’approvazione del documento di indirizzo alla progettazione e all’inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 dei progetti per la realizzazione dei nuovi locali mensa a servizio del plesso scolastico G. Pascoli di via Sandro Pertini, della scuola dell’infanzia del plesso scolastico Ferrovia di via Grimoaldo Re e del plesso scolastico di contrada Pezzapiana, nonchè del progetto di recupero dell’ex alloggio del custode a servizio della scuola primaria del plesso scolastico Ferrovia di via Grimoaldo Re da adibire a locale mensa.

Tali progetti, com’è noto, sono stati finanziati per oltre un milione e mezzo nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU”.

Di seguito gli specifici importi finanziati:

1) Realizzazione nuovo locale mensa a servizio del plesso scolastico “G. Pascoli”: €.775.200,00

2) Realizzazione nuovo locale mensa a servizio del plesso scolastico “Pezzapiana”: €.443.280,00

3) Realizzazione nuovo locale mensa a servizio della Scuola dell’Infanzia del plesso scolastico “Ferrovia”: €.211.680,00

4) Recupero ex alloggio custode da adibire a locale mensa a servizio della Scuola Primaria del plesso “Ferrovia”: €.180.000,00.