Rettore Canfora: "Unisannio contribuisce alla vivacità imprenditoriale" - FOTO L’Università del Sannio presenta il Bilancio Sociale 2024: impegno per territorio e comunità

L’Università degli Studi del Sannio ha presentato ufficialmente il Bilancio Sociale 2024, un documento chiave che illustra le attività, i risultati e l’impatto che l’Ateneo ha generato nel corso dell’ultimo anno. Durante l’evento, il Rettore Gerardo Canfora e il Prorettore Giuseppe Marotta hanno illustrato i principali contenuti del Bilancio, offrendo una panoramica sul contributo dell’Università alla comunità locale e sul valore prodotto per i suoi molteplici stakeholder.

Dal 2006, anno della sua prima redazione, il Bilancio Sociale dell’Università del Sannio si è progressivamente evoluto, arricchendosi con sezioni dedicate al bilancio di genere e al bilancio di sostenibilità. Questo documento non è soltanto un rendiconto delle attività svolte, ma anche una riflessione sull’impegno dell’Ateneo nel mettere a disposizione le proprie competenze e risorse accademiche per favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.

Tra le principali aree di azione esaminate vi sono la didattica, la ricerca, e la terza missione, con particolare attenzione alle politiche di pari opportunità, internazionalizzazione, miglioramento dei servizi, soddisfazione degli studenti e condizione occupazionale dei laureati. Il documento sottolinea anche l’importanza della rigenerazione urbana e del ruolo dell’Università come agente di trasformazione e innovazione sociale.

Rettore Gerardo Canfora: “Il Bilancio Sociale 2024 testimonia il nostro impegno per un Ateneo sempre più inclusivo, responsabile e orientato allo sviluppo del territorio. Con questa edizione intendiamo rafforzare il dialogo con i nostri stakeholder, mostrando con trasparenza il valore generato per la comunità attraverso le attività didattiche, di ricerca e di terza missione.

Aggiungo con piacere che il nostro Ateneo contribuisce in modo determinante alla vivacità imprenditoriale di Benevento. Lo conferma anche il recente rapporto della Camera di Commercio, che rileva per la città 7,7 PMI innovative ogni 100mila abitanti, un valore ben superiore alla media nazionale di 5,0 e a quella del Sud Italia, pari a 3,6. Questo dato incoraggiante è un segnale della crescente collaborazione tra Università e territorio per promuovere un ecosistema economico vivace e orientato al futuro.”

“Il Bilancio Sociale rappresenta per noi non solo un esercizio di trasparenza, ma anche un’opportunità per evidenziare come le competenze e le risorse del nostro Ateneo si trasformino in valore per il territorio - ha invece spiegato il Prorettore Giuseppe Marotta -. Attraverso la nostra didattica e la nostra ricerca, desideriamo generare un impatto positivo, in grado di rispondere alle sfide attuali e future della nostra comunità”.

L’Università del Sannio, con questa nuova edizione del Bilancio Sociale, rinnova quindi la sua volontà di consolidare una stretta sinergia con il territorio, dimostrandosi sempre più attenta alle esigenze sociali, ambientali e culturali della comunità sannita.