Riapertura linea ferroviaria Benevento - Napoli, presto confronto con Eav Plauso di Anzalone della Filt Cgil per la disponibilità. "Il nostro obiettivo è costruire"

E' la questione trasporti al centro dell'attenzione nel Sannio di sindacati, sindaci, Politica e Confindustria.

Dal raddoppio della Telesina, alla costruzione dell'alta velocità capacità ferroviaria Napoli Bari – che in questo caso prosegue spedita – con l'annesso scalo merci previsto nella zona industriale di Ponte Valentino, al completamento in atto di un nuovo tratto della Fortorina e alla riapertura – sembra slittata - dopo due anni della linea ferroviaria Benevento – Napoli via Valle Caudina che interessa le province di Benevento, Avellino e Caserta.

Tutte opere fondamentali per lo sviluppo del territorio del Sannio che da decenni attende infrastrutture importanti per uscire dall'isolamento e che devono rappresentare il vero volano economico della provincia di Benevento.

Se per la Telesina si attende la cantierizzazione e come detto prosegue regolarmente la costruzione del tracciato ferroviario alta capacità che attraversa i territori di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino per poi arrivare a Bari, resta annosa la questione della riapertura della linea ferroviaria Eav Benevento – Cancello – Napoli.

Qualche giorno fa i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl del comparto trasporti hanno tuonato contro i continui rinvii e ritardi per la riapertura della linea che dovrebbe consentire dopo decenni finalmente il trasporto di studenti e pendolari verso Napoli e viceversa in tempi più ragionevoli.

Ieri, durante la riunione in Comune con al centro il nuovo piano traffico per la chiusura del Terminal dei bus extraurbani presente anche la Filt Cgil con Giuseppe Anzalone con il quale abbiamo fatto il punto sulla situazione dopo la missiva con la quale i sindacati erano arrivati a chiedere al presidente dell'Eav, l'azienda che opera nel settore del trasporto pubblico su gomma, ferro e funivia, della Regione Campania di fare un passo indietro visto lo stallo in cui versa la situazione.

“In merito alla questione legata all'infrastruttura Benevento-Napoli, via Cancello, come parti sociali abbiamo ritenuto giusto rilanciare un nuovo grido d’allarme viste le notizie preoccupanti che sono veicolate nei giorni scorsi” ha rimarcato Anzalone.

L'esponente della Cgil Sannita poi continua: “Accogliamo favorevolmente l'intervento dei Sindaci dell'area Caudina che a loro volta hanno ritenuto rimarcare, giustamente, l'importanza vitale che ricopre tale infrastruttura nel garantire un diritto alla mobilità dignitoso per la cittadinanza residente in questi territorio”.

Ed ha poi annunciato: “Inoltre, ci fa piacere che l'azienda EAV si sia resa disponibile ad un confronto con tutti i soggetti interessati in modo da fare chiarezza tra lo stato dell'arte dell'attività lavorativa. Come sindacato del settore, tengo a precisare che il nostro intento è quello di costruire, mettendo in piedi azioni mirate per mitigare il disagio ai cittadini e lavoratori che da 4 anni sono costretti a fare i conti quotidianamente con la chiusura della linea. Per evitare ulteriori frizione serve assolutamente fare chiarezza, crediamo che ciò possa avvenire solo con il confronto che sicuramente la Regione Campania convocherà breve”.