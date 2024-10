Tari, trend in decremento, Serluca: "Notizia positiva dall'indagine Uil" Benevento. L'assessore Serluca: c'è un decremento del prelievo fiscale

"L'indagine della Uil sugli importi della tassa rifiuti ha segnalato che Benevento ha ridotto la Tari del 4,76% nel periodo, preso in esame dall'indagine statistica, dal 2018 al 2023. E' una notizia molto positiva che testimonia come il lavoro svolto tanto sul versante fiscale che ambientale ha dato frutti importanti", lo spiega in una nota l'assessore alle Finanze Mariacarmela Serluca.

"Il trend positivo, considerando la sommatoria della riduzioni fiscali applicate, prosegue anche per l'annualità 2024. Le tariffe Tari sono un contributo necessario che chiediamo ai cittadini, ma grazie ai progressi compiuti, legati ad una capillare lotta all'evasione come all'abbattimento dei costi di gestione dovuto alle best practices in materia ambientale e a comportamenti virtuosi cittadini, c'è un decremento del prelievo fiscale", conclude Serluca.