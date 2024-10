Miglioramento servizi sanitari, accordo Comunità montana Fortore - Croce Rossa Nell'ambito del progetto "Piccole comunità in Salute". Spina: fondamentale anche la telemedicina

La Giunta Esecutiva della Comunità Montana del Fortore ha approvato il protocollo d’intesa da sottoscrivere con il comitato di Benevento della Croce Rossa Italiana nell’ambito del progetto “Piccole Comunità in Salute” realizzato con il contributo finanziario della “Fondazione Con il Sud”.



Il progetto verrà attuato nella Valle del Fortore, proprio in ragione della particolare condizione di vulnerabilità sociosanitaria del territorio ed avrà una durata di 3 anni.



L’obiettivo è quello di favorire una fattiva collaborazione volta al miglioramento dei servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali di prossimità, attraverso la realizzazione di attività progettuali condivise, all’attivazione di comunità funzionali alla quantificazione e qualificazione di bisogni di salute inespressi con un’offerta che operi anche in ambulatori sociali come le Piccole Case della Salute e che preveda il coinvolgimento di tutte le articolazione del territorio, alla individuazione delle persone in povertà sanitaria per la conduzione dei servizi di prossimità e la riduzione del disagio socioeconomico, alla promozione di iniziative mirate alla realizzazione di progetti di ricerca e investimento nell’ambito dell’assistenza territoriale domiciliare tecnologicamente avanzata



“Piccole Comunità in Salute - precisa il presidente regionale della CRI Campania Stefano Tangredi - è un progetto a cui teniamo molto, perché ci consente di servire meglio le nostre comunità, attraverso servizi sociosanitari leggeri e di prossimità. Lo spopolamento e l’invecchiamento delle nostre aree interne impongono la necessità di un’azione condivisa. Per questo la collaborazione con la Comunità Montana del Fortore è strategica e fondamentale. Ringrazio il presidente Zaccaria Spina per aver deciso di aderire al progetto e sono sicuro che Piccole Comunità in Salute avrà un notevole ulteriore sviluppo”.



“Sono particolarmente soddisfatto per questa forma di cooperazione che si andrà ad instaurare con la CRI - aggiunge il presidente della Comunità Montana del Fortore Zaccaria Spina - anche perché ci consentirà di rafforzare le sedi territoriali nel Fortore, per garantire la continuità delle cure e l’integrazione mediante servizi innovativi, sanitari e sociosanitari, in sintonia con i nuovi modelli tecnologici e organizzativi promossi a livello nazionale e regionale. L’idea è quella di una implementazione di una rete integrata di servizi sanitari e socioassistenziali basati sulla telemedicina, nonché dei pazienti fragili a domicilio e in residenze”.



Ricordiamo che la CRI di Benevento, all’interno del progetto “Piccola Comunità in Salute”, ha già la gestione dei servizi sanitari di 6 “Piccole Case della Salute” a Baselice, Morcone, San Marco dei Cavoti, San Giorgio La Molara, San Bartolomeo in Galdo e Sassinoro.