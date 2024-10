Benevento. Screening oncologici gratuiti a piazza Castello il 2 e 3 novembre Race For the Cure. Prevenzione tumori collo dell'utero, della mammella e colon retto

In occasione della Race For the Cure, l’ASL Benevento sarà presente in Piazza Castello dalle ore 9 alle 18, con una serie di iniziative di promozione della salute, riunite sotto lo slogan “ASLBeneventoPerICittadini”. L’obiettivo è portare la sanità tra la gente, offrendo gratuitamente screening oncologici, vaccinazioni antinfluenzali, informazioni sui corretti stili di vita, su una sana alimentazione, e promuovendo il Centro di Riferimento Regionale per il Controllo dei Funghi.

Presso l’ambulatorio mobile, i professionisti sanitari dell’ASL Benevento eseguiranno le vaccinazioni antinfluenzali alle persone di età superiore ai 65 anni.

In ambito oncologico, saranno disponibili i seguenti screening per la prevenzione dei tumori:

• Tumore del collo dell’utero: rivolto alla donne di età compresa tra 25 e 64 anni;

• Tumore della mammella: per le donne nella fascia d’età 50-69 anni che potranno effettuare l’esame mammografico;

• Tumore del colon-retto: ritiro del kit per il test del sangue occulto nelle feci per uomini e donne di età tra i 50 e i 69 anni.

Per l’occasione resterà aperto l’ambulatorio di radiologia di via delle Puglie dove le donne residenti nei comuni della provincia potranno accedere direttamente, senza prenotazione, per aderire al percorso di prevenzione ed eventualmente sottoporsi all’esame mammografico.

Inoltre, gli esperti dell’ASL, presenti negli stand dedicati, offriranno materiale informativo e gadget per sensibilizzare su temi, quali: sane abitudini alimentari, corretti stili di vita, sicurezza alimentare e molto altro.

Il direttore generale dell’ASL BN, Gennaro Volpe: “Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito ad aderire all’evento in questione, trattandosi di un’occasione che ci permette di avvicinare la sanità ai cittadini, promuovendo con forza la cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita. La nostra partecipazione in Piazza Castello dimostra l’impegno dell’ASL Benevento nel rendere le cure più accessibili ed efficaci, contribuendo a costruire una comunità più consapevole e orientata alla salute della nostra comunità”.