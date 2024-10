Violenza di genere: quali strumenti per l’autodeterminazione delle donne Un ciclo di tre incontri online organizzato e promosso dal CSV Irpinia – Sannio

Il CSV Irpinia – Sannio, promuove un ciclo di tre incontri online sulla violenza di genere. Un percorso formativo online gratuito ed aperto a tutti i volontari degli ETS delle province di Avellino e Benevento, della regione Puglia, della Basilicata e del Molise. Gli incontri, che avverranno attraverso la piattaforma Zoom, avranno durata di due ore e vedranno la partecipazione di numerosi esperti in materia di consulenza legale, unitamente ad esponenti del mondo del volontariato, dell’associazionismo e del mondo della consulenza psicologica. Si parte, dunque, il 5 novembre con il primo incontro. Il 7 ed il 12 novembre, invece, si terranno gli altri incontri che chiuderanno il programma. Sarà possibile prenotarsi attraverso la compilazione di un modulo online fino al 3 novembre, collegandosi al sito www.cesvolab.it alla Sezione Iscrizioni. Al termine del ciclo di incontri, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Incontri importanti e formativi, per sensibilizzare la popolazione su un tema di fondamentale ed attuale importanza come la violenza di genere. Un’opportunità, dunque, di crescita formativa, motivazionale e professionale.