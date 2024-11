Il 4 e 5 novembre irregolarità nel servizio idrico in Valle Vitulanse Per lavori di somma urgenza presso il pozzo "Lago dei Selci" a Solopaca

GESESA - Valle Vitulanese, 4 e 5 novembre irregolarità nel servizio idrico per lavori di somma urgenza presso pozzo “Lago dei Selci” di Solopaca.

GESESA comunica che, per lavori di somma urgenza alla pompa del pozzo di Solopaca, “Lago dei Selci”, lunedì 4 e martedì 5 novembre si potrebbero verificare abbassamenti di pressione e, verosimilmente, mancanze d’acqua nei Comuni di Castelpoto, Foglianise, Paupisi, Tocco Caudio, Torrecuso e Vitulano.

GESESA ha previsto, per ogni comune interessato, un servizio di rifornimento mediante autobotte che sarà posizionata nei punti di seguito riportati e negli orari indicati:

Vitulano – Piazza Trinità, da lunedì 4 alle 10:00 a martedì 5 alle 18;

Foglianise – Piazza Mercato, da lunedì 4 alle 10:00 a martedì 5 alle 18;

Torrecuso – Piazza Antonio Mellusi, da lunedì 4 alle 10:00 a martedì 5 alle 18

Castelpoto – Via Togliatti nei pressi del Centro Sociale, da lunedì 4 alle 10 a martedì 5 alle 18;

Paupisi – Piazza Don Tommaso Boscaino (Municipio), da lunedì 4 alle 10 a martedì 5 alle 18;

Tocco Caudio – Campo Sportivo, da lunedì 4 alle 10:00 a martedì 5 alle 18;

Cautano – Frazione Cacciano da lunedì 4 alle 10:00 a martedì 5 alle 18

GESESA ricorda, inoltre, che al momento del ripristino dell’erogazione, il servizio potrà evidenziare abbassamenti di pressione e fenomeni di torbidità.

Per emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da cellulare che da telefono fisso 800 511 717 e il servizio segnalazione disservizi attraverso l’app MyGesesa direttamente dal proprio cellullare.