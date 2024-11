Questione trasporti e terminal a Benevento, fumata bianca in Regione Al tavolo il consigliere Cascone, Comune e Confindustria. Ecco cosa hanno ottenuto aziende pullman

Si intravede una soluzione condivisa per la questione afferente al nuovo piano traffico del Comune di Benevento a valle delle ordinanze comunali n.14 e n.18 dello scorso mese di ottobre che hanno regolamentato le fermate e lo stazionamento dei pullman extraurbani che arrivano e partono da Benevento dopo la chiusura dell'ex terminal di Piazzale Vari e l'individuazione dello slargo Coni come attuale stazione di arrivo dei bus.

Nella riunione che si è svolta questa mattina a Napoli negli uffici della Regione Campania e convocata dal consigliere ai trasporti Luca Cascone sono state affrontate le principali problematiche sollevate dalle aziende di trasporto extraurbano e individuate alcune prime soluzioni che potrebbero conciliare le varie esigenze emerse.

Le aziende di trasporto, rappresentate da Confindustria Benevento, hanno chiesto ed ottenuto: di confermare in via Mustilli l’area di scambio intermodale, vietando il traffico veicolare e inserendo, nei pressi, altre aree di sosta per autobus dotando l’area di adeguata segnaletica e punto informativo per l’utenza.

Ed ancora: di considerare l’area ex Coni come punto di stazionamento facoltativo, garantendo dalla stessa un servizio di trasporto urbano.

Tali soluzioni accolte con favore dal Comune, eviteranno costi aggiuntivi a carico delle aziende titolari di un contratto di TPL con la Regione Campania, costi che, da primi e parziali calcoli ammontavano ad oltre 600 mila euro annui.

Presenti al tavolo con il Consigliere Luca Cascone, l’Assessore al Comune di Benevento Luigi Ambrosone, per Confindustria Benevento il presidente Oreste Vigorito e il presidente della sezione trasporti Salvatore Abbatiello.