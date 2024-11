Nuova pista ciclopedonale della città di Telese Terme, sabato la riapertura Terminati i lavori di messa in sicurezza del tracciato

Sabato prossimo 9 Novembre alle ore 16 verrà inaugurata la nuova pista ciclopedonale della città di Telese Terme, riaperta dopo un importante lavoro di messa in sicurezza, l’adeguamento della superficie e l’aggiunta di aree attrezzate per lo sport all’aria aperta.

Lungo il percorso, infatti, sono state sistemate attrezzature sia per praticare calisthenics che per il fitness, come barre per trazioni, scale orizzontali, cyclette outdoor.

“Anche questo nostro obiettivo è stato raggiunto - commenta il sindaco Giovanni Caporaso -. I cittadini ci chiedevano la pista pedonale e noi abbiamo restituito questo spazio alla comunità ma più bello di prima e soprattutto più funzionale, grazie alle attrezzature per il fitness e al collegamento diretto e sicuro tra le due piste. Telese, lo abbiamo ripetuto tante volte, è città dello sport, del benessere e della sostenibilità, la nuova pista ci sembra il modo migliore per dimostrarlo concretamente. Mi auguro che tutti si prendano cura del nuovo spazio e di ogni altra area pubblica della nostra città”.