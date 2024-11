Sabato 9 novembre a Benevento un meeting sulla Dermatologia Oncologica “Skin Cancer Meeting – Specialisti a confronto” dell'Associazione Dermatologi Campani

Promosso dall’Associazione Dermatologi Campani (ADECA), sabato 9 novembre con inizio alle ore 8:30, presso l’Hotel Villa Traiano di Benevento, si terrà lo “Skin Cancer Meeting – Specialisti a confronto”, un meeting formativo che nasce dall’esigenza sempre più sentita dai medici e dai pazienti di una visione globale dell’assistenza sanitaria nel campo dell’oncologia dermatologica.

“Fondamentale risulta, infatti, essere la collaborazione tra medico di medicina generale, dermatologo, oncologo, radioterapista, chirurgo e tutte le figure professionali coinvolte, al fine di prendersi cura del paziente in tutte le sue problematiche pre- e postoperatorie, allergiche, microbiche e riabilitative, per garantirgli l’assistenza adeguata e una migliore qualità di vita" hanno spiegato gli organizzatori Giovanni Sarracco (UOSD di Dermatologia della AORN San Pio di Benevento), Michele Pezza (Dermatologia Chirurgica Casa di cura “Villa Maria” di Mirabella Eclano) e Antonino Trischitta (presidente dell’Associazione Dermatologi Campani) -.

"Ne deriva dunque che l’approccio al paziente oncologico dermatologico necessita di un modello di cura multidisciplinare, già esistente in diversi paesi e che consente anche una migliore adesione e personalizzazione della terapia con conseguente maggiore efficacia”.

Il programma del meeting prevede inizialmente il saluto di benvenuto di Antonino Trischitta (presidente ADECA), la presentazione dei contenuti e delle finalità del meeting da parte dei dottori Michele Pezza e Giovanni Sarracco e il saluto di Clemente Mastella (sindaco di Benevento), Luca Milano (presidente Ordine dei Medici di Benevento), Maria Morgante (direttore generale A.O. San Pio di Benevento), Gennaro Volpe (direttore generale ASL Benevento) e Stefano Tangredi (presidente regionale Croce Rossa Italiana Campania). Seguirà, a partire dalle ore 9:30, la prima sessione dei lavori con gli interventi dei dottori Giovanni Sarracco (Dalla cheratosi attinica agli epiteliomi localmente avanzati), Luigi Scarpato (Carcinoma squamo cellulare: dalla pratica agli studi clinici), Bruno Brunetti (Il nevo di Spitz e le sue varianti), Angela Argenone e Teresa Pironti (Radioterapia dei tumori cutanei) e Antonio Maria Grimaldi (L’immunoterapia e Target Therapy del Melanoma avanzato e metastatico). La seconda sessione dei lavori, con inizio alle ore 12:00, prevede invece gli interventi del Professore Giuseppe Argenziano (Terapie sistemiche e terapie integrate in Dermatologia Oncologica), Patrizia Forgione (Tecniche di ricostruzione delle perdite di sostanza: i lembi e gli innesti), Michele Pezza (Laser e chirurgia dermatologica: indicazioni terapeutiche), Carmine D’Acunto (Chirurgia micrografica di Mohs differita e secondo tempo ricostruttivo) ed il Professore Giovanni Pellacani (Diagnosi differenziale delle lesioni cutanee rosa). La terza sessione, che avrà inizio alle ore 15:00, prevede infine gli interventi dei dottori Lucia Soreca (Chirurgia Dermatologica in sicurezza), Sebastiano Pellerone (Chirurgia della palpebra), Gerardo Ferrara (La mortalità per melanoma: fatti ed opinioni), Mario Sannino (Terapia fotodinamica assistita da laser CO2), Vincenzo Marino (Carcinoma mammario infiltrante la cute), Giovanni Trischitta (Condilomatosi florida: terapia fisica combinata) e Antonio Di Bartolomeo (Versatilità del lembo ad isola).