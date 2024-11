Ferrovia Napoli - Bari, entro giugno apre la tratta Cancello - Frasso Telesino VIDEO - FOTO Sopralluogo nei cantieri del Sottosegretario Trasporti e Infrastrutture Ferrante

Entro poche settimane saranno completati i lavori, poi il collaudo e la messa in esercizio della tratta Cancello – Frasso Telesino della nuova linea ferroviaria alta capacità – velocità Napoli Bari.

L'importante novità è emersa questa mattina durante la visita del sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e Trasporti, Tullio Ferrante nel campo base a Sant'Agata De Goti.

L'esponente di Goverano è stato ricevuto nel maxi campo base a disposizione dei tantissimi operai dai vertici delle imprese impegnate, dall’ingegnere Roberto Pagone, commissario straordinario dell’opera, nonché da dirigenti e tecnici Rfi. La visita sulla tratta Cancello - Frasso Telesino, dopo un briefing è proseguita con la visione delle opere già realizzate sia all’aperto che in sotterraneo.

“Stiamo parlando di un'opera del valore di oltre sei miliardi di euro in parte coperti da fondi Pnrr che collega le due sponde del Sud Italia e inserisce il meridione in una delle più grandi reti ferroviarie europee. Questa fondamentale tratta entro maggio o giugno sarà completata con binario unico ed entro dicembre anche con il doppio binario” ha rimarcato l'onorevole Tullio Ferrante durante la visita nel cantiere in Valle Caudina.

“Questa è una linea fondamentale – ha poi concluso il sottosegretario Ferrante - perchè consentirà un collegamento Napoli Bari in sole 2 ore e 40 minuti e consentirà collegamenti con le aree interne e tra esse fondamentali e importantissimi. Il Governo è al lavoro per le aree interne”.

A snocciolare le prossime tappe è stato poi il commissario straordinario per l'opera, l'ingegnere Roberto Pagone: “Questa tratta sarà attivata entro giugno del prossimo anno” ed ha poi annunciato: “a dicembre del 2025 si attiverà la tratta Napoli – Cancello e con questa tratta si attiveranno i collegamenti tra la Napoli Bari e la Napoli Afragola e quindi con l'alta velocità Milano – Roma – Napoli- Reggio Calabria”.