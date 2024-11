Ordine degli Ingegneri di Benevento: domani si inaugura la nuova sede Nel Palazzo Uffici “Coldiretti” in via Mario Vetrone

Una nuova sede, è molto più di uno spazio fisico; è una cornice moderna progettata per favorire la collaborazione, la creatività, e il benessere dei professionisti: domani, sabato 9 novembre, alle ore 11.00 taglio del nastro per la nuova sede dell’Ordine degli Ingegneri di Benevento. La nuova sede collocata nel Palazzo Uffici “Coldiretti” (Terzo Piano) in via Mario Vetrone, 100 ha ampi spazi studiati per rispondere a tutte le esigenze.

Nella nuova sede è presente una sala riunione multimediale con circa 35 posti, un ingresso con postazione front - office, la segreteria, la Sala Consiglieri, l’ufficio del Presidente ed un archivio, oltre che i servizi igienici di cui uno dedicato ai portatori di handicap.

Peculiarità della nuova sede, oltre alla luminosità, all’organizzazione degli spazi e alla centralità di allocazione e facilità di collegamento a tutte le direttrici cittadine, è costituita dal vasto parcheggio disponibile dedicato al complesso, che consente a tutte le ore del giorno una facile accessibilità e possibilità di parcheggio agli utenti.

A disposizione dell’Ordine per due giornate al mese la sala riunioni della Coldiretti con ben 80 posti a sedere omologati.

La sala multimediale della nuova sede dell’Ordine degli Ingegneri di Benevento è stata intitolata al Presidente dell’Ordine Ingegneri di Benevento dal 1984 – 1992 Ing. Sergio Rotili, che in questa veste ha dato prova di decisa autonomia e di senso di responsabilità verso la propria categoria cui ha contribuito a dare un’immagine moderna e un ruolo attivo nei processi di sviluppo della città e del territorio. Particolarmente apprezzato per le grandi doti professionali e soprattutto umane dimostrate durante tutta la sua lunga carriera prematuramente spezzata da un male incurabile.

“L’inaugurazione è un momento di festa e riflessione, l’evento vuole evidenziare i valori che guidano il nostro ordine: innovazione, accoglienza e un impegno costante verso la qualità e la visione strategica per il futuro” - afferma Ivan Verlingieri Presidente Ordine degli Ingegneri di Benevento.