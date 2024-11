Ospedale Sant'Agata, movimento civico "notizie preoccupanti per il futuro" "Incontreremo tutti i soggetti che ricoprono ruoli determinanti per risolvere la problematica

"Il nostro territorio non può essere privato di una struttura ospedaliera e dei suoi servizi". Così il Movimento Civico per l'Ospedale che lotta per il funzionamento del presidio ospedaliero Sant'Alfonso Maria de' Liguori di Sant'Agata de' Goti. "Riteniamo fortemente preoccupanti le ultime notizie sul futuro del presidio ospedaliero De Liguori, pertanto incontreremo tutti i soggetti che, a vario titolo, ricoprono ruoli determinanti per la risoluzione della problematica. L'obiettivo è quello di tracciare una strada da percorrere, necessaria anche per l'organizzazione di iniziative collettive, condivise e sostenute da tutta la cittadinanza".