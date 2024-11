Benevento si anima in vista del Natale: cresce il flusso turistico L'infopoint di piazza Pacca ha accolto visitatori da Bari e Bitonto

Cresce, a Benevento, il flusso dei visitatori in vista del Natale. Quello di ieri è stato un sabato intenso per l’Infopoint di Piazza Cardinal Pacca che ha accolto i primi pullman turistici arrivati in città grazie all'intesa tra la Proloco Samnium di Benevento, presieduta da Giuseppe Petito, l’Assessorato al Turismo, retto da Attilio Cappa e gli organizzatori del Natale al Castello di Apice, fratelli Licciardi.

Provenienti da Bitonto e Bari i primi gruppi hanno prima visitato la città per poi raggiungere il Castello dell'Ettore per il taglio del nastro dei mercatini di Natale al Castello.

Atmosfera ricca e animata tra prodotti artigianali e gastronomici del territorio.

Cuore pulsante dell'evento lo spettacolo natalizio ma anche le rievocazioni promosse dall’Associazione Benevento Longobarda.