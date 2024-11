Nuovi stalli sosta in via Goduti: "troppo stretti, sono da correggere" In serata l'amministrazione ha incontrato i commercianti

Risistemati i parcheggi in via Ennio Goduti a Benevento. L'amministrazione comunale porta avanti l'impegno assunto con i commercianti nella riunione di poco più di un mese fa.

I nuovi stalli, sempre a pagamento, sono stati realizzati oggi modificando la forma di quelli già esistenti. Posti auto non più contigui al marciapiede ma a spina di pesce, con una modalità scelta per raggiungere due obiettivi: da un lato l'aumento del numero dei posti, dall'altro la volontà di creare un deterrente al parcheggio in doppia fila o sulla corsia opposta.

Ma la novità ha creato qualche malcontento tra i commercianti “Siamo partiti con il piede sbagliato, ma l'amministrazione si è da subito resa disponibile alle modifiche che abbiamo richiesto” ha spiegato il titolare di una delle attività della zona, Calabrò Calzature. Tra le difficoltà segnalate posti auto troppo 'stretti', l'assenza di uno spazio dedicato al carico e scarico e i parcheggi riservati ai disabili.

“I parcheggi sono davvero necessari - ha proseguito Giovanni Calabrò - e ci vorrà qualche giorno per valutare come funziona il nuovo assetto”.

In via Ennio Goduti anche i rappresentanti dell'amministrazione comunale: il vicesindaco Francesco De Pierro, l'assessore al Traffico, Attilio Cappa e il Presidente della relativa commissione consiliare, Antonio Picariello.

“Abbiamo raccolto le esigenze dei commercianti del centro storico di aumentare il numero dei posti auto – ha spiegato Cappa – portandoli, con questa modifica da 12 a 30, in ogni caso il traffico risulta scorrevole e la sosta a pagamento assicura la giusta alternanza dell'occupazione stallo di sosta. Abbiamo già ascoltato le richieste dei commercianti e metteremo in atto i correttivi richiesti ma è un primo passo importate per migliorare il traffico in zona”.