"Manifesto per la felicità pubblica" a Campolattaro proposta in Consiglio L'iniziativa riguarda anche altri paesi del Sannio: ecco quali

Alle 18,30 di giovedì 14 novembre, anche il Consiglio Comunale di Campolattaro discuterà una proposta atta ad assumere l’impegno ad ispirare l’azione amministrativa ai principi contenuti nel Manifesto per la Felicità Pubblica firmato dal Sindaco di Campolattaro, Simone Paglia, insieme a numerosi altri sindaci (i colleghi di Apice, Apollosa, Calvi, Castelpoto, Faicchio, Montesarchio, Molinara, Morcone, Pietrelcina, San Martino Sannita e San Nazzaro) e amministratori di enti del Sannio Beneventano (i presidenti della Provincia di Benevento e della Comunità Montana del Fortore) in un incontro tenutosi a Pietrelcina lo scorso 9 settembre.

Saranno presenti nell’Aula Consiliare, situata presso il municipio di Via Pescolombardo, 1, i componenti del Laboratorio per la felicità pubblica. Il dibattito sarà incentrato sul Manifesto per la Felicità Pubblica quale strumento a supporto degli amministratori per creare le condizioni di felicità pubblica da destinare alle comunità situate nei contesti territoriali sempre più socialmente “rarefatti” delle aree interne, al fine di coinvolgere i nuovi abitanti in progetti di valorizzazione delle risorse del territorio. Un approccio che veda comunità e amministratori pubblici camminare insieme verso una fioritura dell’umano. Papa Francesco ha efficacemente tratteggiato ciò che deve caratterizzare l’agire di un buon politico che opera nella concretezza dei problemi del quotidiano: “La vostra preoccupazione non sia il consenso elettorale né il successo personale, ma coinvolgere le persone, generare imprenditorialità, far fiorire sogni, far sentire la bellezza di appartenere a una comunità”.