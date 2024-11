Acli Benevento, al via il corso gratuito di italiano per stranieri Tutti i martedì e giovedì, dalle ore 14:30 presso la sede ACLI di Benevento

Le ACLI Provinciali di Benevento, in collaborazione con il Simposio Immigrati, il Patronato ACLI, ACLI Colf e il Servizio Civile Universale, annunciano l’avvio di un Percorso Formativo per Migranti, un’iniziativa pensata per favorire l’inclusione sociale e la crescita personale e professionale della comunità straniera residente nel territorio.

Il corso si terrà tutti i martedì e giovedì, dalle ore 14:30 presso la sede ACLI di Benevento in Via Francesco Flora, 31. Il percorso formativo sarà curato da insegnanti e tutor qualificati, che forniranno strumenti utili per migliorare la padronanza della lingua italiana e facilitare l’integrazione dei partecipanti nella vita sociale e lavorativa locale.

Il Patronato ACLI, grazie alla collaborazione con l’Università di Siena, supporta questa iniziativa, offrendo strumenti e competenze che rispondono alle esigenze della comunità straniera. “Questo percorso formativo rappresenta un’importante opportunità di integrazione e crescita personale per tutti i partecipanti,” dichiara Stefania Ciullo, responsabile di ACLI Colf, “e siamo entusiasti di poter contribuire a questo progetto in collaborazione con i nostri partner”.

Iscrizione e Tessera ACLI: Per partecipare al corso, è necessario iscriversi alle ACLI e munirsi della tessera associativa, al costo di 15 euro, che consentirà l’accesso a una vasta gamma di iniziative sociali e culturali proposte dalle ACLI.