Domenica: divieto di sosta e fermata in via Delcogliano Per consentire l’effettuazione dello stallo tecnico dei bus extraurbani

Vista la nota della Questura con la quale per motivi di ordine e sicurezza pubblica si chiede di voler disporre lo spostamento del terminal bus di via Rivellini in altra sede in occasione delle gare casalinghe del Benevento Calcio e attesa la necessità di individuare come alternativa l’area di parcheggio ubicata in via Delcogliano, è stata emessa un’ordinanza sindacale che istituisce il divieto di sosta e fermata eccetto per gli autobus extraurbani in via Delcogliano, e più precisamente nell’area di parcheggio prospiciente l’Università Giustino Fortunato, dalle ore 12:00 alle ore 22:00 di domenica 17 novembre al fine di consentire l’effettuazione dello stallo tecnico dei bus extraurbani, fermo restando che la fermata operativa per la salita e discesa dei passeggeri resterà regolarmente ubicata in via Mustilli.