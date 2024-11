"La cura che cura": formazione pastorale sanitaria al Fatebenefratelli Il 20 e 21 Novembre nella Sala Convegni “Fra Pietro Maria dè Giovanni”

Da mercoledì 20 a giovedì 21 novembre si svolgerà nella sala convegni “Fra Pietro Maria dè Giovanni” dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento (Viale Principe di Napoli 14A) un importante appuntamento dedicato alla formazione pastorale sanitaria.

La Pastorale della Salute – ha spiegato Fra Lorenzo Antonio Gamos Superiore del FBF di Benevento, è un Ministero nella Chiesa che necessita di un nuovo slancio, perché si realizza «con e per i malati e i sofferenti», riscoprendo con verità che il malato non va considerato «semplicemente come termine dell’amore e del servizio della Chiesa, bensì come soggetto attivo e responsabile dell’Opera di Evangelizzazione e di salvezza» . È il Signore Gesù stesso che lancia l’appello: «Curate i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il Regno di Dio”», che si interseca con la sua personale identificazione con l’infermo: «Ero malato e mi avete visitato» e anche con chi se ne prende cura, come fa Dio stesso che: «risana i cuori affranti e fascia le loro ferite», incarnando il modello del buon samaritano.

Il Servizio di Attenzione Spirituale e Religiosa offerto a tutta la Famiglia Ospedaliera che lavora nell’Ospedale e a quanti lo frequentano (parenti, aggregati, volontari, ecc.), in particolare da alcuni operatori preparati e impegnati a tempo pieno – ha aggiunto Fra Lorenzo Antonio Gamos - diventa espressione più concreta e specifica della missione terapeutica di Cristo che si pone lungo il percorso di cura di ciascun malato, senza trascurare i familiari e gli altri operatori sanitari, per un’assistenza spirituale in cui vengano valorizzati modelli di accoglienza, incontro e accompagnamento.

Animatore e Docente delle tre giornate dedicate alla formazione pastorale sanitaria sarà Padre dott. Danio Mozzi che assieme al Superiore Fra Lorenzo Antonio Gamos lavora come consigliere nazionale dell'associazione italiana pastorale sanitaria AIPAS (Associazione italiana di Pastorale Sanitaria).

Padre Mozzi è Direttore del Centro Formativi Camilliano di Verona. Sacerdote Camilliano dal 2008, laureato in Fisica nel 1999 all’Università degli Studi di Milano, baccalaureato in Teologia nel 2008, licenziato in Teologia Spirituale nel 2015 alla Facoltà Teologica del Triveneto di Padova, presso l’Istituto Teologico Sant’Antonio Dottore, dottorando in Teologia alla Facoltà Teologica del Triveneto di Padova. La formazione (gratuita) è aperta a tutti fino ad esaurimento posti.

Linee guida: - Maggiore funzionalità ad incidenza dell’équipe di pastorale della salute; - Realizzazione di un efficace servizio religioso nelle opere dell’Ordine

Obiettivi: - Formazione degli operatori socio pastorale e dei collaboratori/volontari per la Pastorale della Salute, secondo le indicazioni del Governo Generale e Governo Provinciale.

- Sostegno e formazione dei Padri Cappellani in merito alla specifica attività pastorale e ministeriale da svolgere in ambito ospedaliero e assistenziale.