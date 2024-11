"Positività vanno valorizzate, su temi economici necessari sforzi collettivi" Il sindaco di Benevento, De Pierro sulla classica pubblicata da Italia Oggi

"La classifica di uno dei più prestigiosi quotidiani di analisi socio-economica del Paese deve essere interpretata con obiettività e senza cedere alla tentazioni tanto di speculazioni, quanto di trionfalismi. Sottolineando le positività che esistono e devono essere valorizzate", lo spiega in una nota il vicesindaco di Benevento Francesco de Pierro.

"Il sindaco Clemente Mastella è oggi a Milano per raccogliere un riconoscimento importante: Benevento è il capoluogo di una delle province più sicure d'Italia. Considerato che la sicurezza, come noto, è uno dei parametri principali nel misurare la qualità della vita c'è un oggettivo fattore di soddisfazione e orgoglio che giustamente è stato evidenziato. Buono il risultato nel settore ambientale, mentre sul turismo per quanto siano evidenti i progressi di una città sempre più attrattiva e che ha un fascino regalatole da secoli di storia gloriosa, resta difficile per la provincia sannita una competizione con zone costiere che hanno numeri e offerte di altro rilievo. Permangono criticità soprattutto negli indicatori di carattere prettamente economico. Questi coefficienti impongono riflessioni comuni e chiamano le istituzioni ad un ulteriore sforzo collettivo. L'Amministrazione fa la sua parte come sa bene chi in passato ha ricoperto ruoli in istituzioni economiche importanti della provincia, ma appare evidente che su temi come redditi e lavoro Governo e Regione devono dare il contributo decisivo e di questo deve farsi carico anche e soprattutto chi rappresenta il territorio nelle Aule di Roma e Napoli", conclude De Pierro.