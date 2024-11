Mastella: "Per Benevento tanti i dati statistici positivi, no allo sfascismo" Il sindaco di Benevento risponde alle critiche: la città cresce

"La città di Benevento non è tra le più care per il pagamento della Tari ed è fuori dalla top ten. Lo certifica l'Osservatorio prezzi Cittadinanzattiva che conferma il trend positivo sul decremento della tassa rifiuti che era stato già segnalato da un'indagine Uil (riduzione della tassa di 5 punti percentuali in 4 anni). Questo ulteriore dato statistico, riferito in questo caso alla città e al lavoro dell'Amministrazione, è la conferma dell'ottimo lavoro che stiamo svolgendo, nonostante tanti gufi e molte cattiverie", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Ancora ieri ho ritirato, all'evento di Italia Oggi, un premio come sindaco del capoluogo di una delle province più sicure del Paese. Ho visto che dall'opposizione sono piovute critiche tendenziose, mischiando le carte con la solita faziosità. L'indagine in questione riguarda le province, non i capoluoghi. Ad esempio, sul turismo nonostante la città prenda campo, un'area interna come la nostra paga un dazio fisiologico rispetto ad altre zone, dovuto ad un fattore geografico. Serve darsi una mano e aumentare gli sforzi, ma con realismo consapevole: il Fortore o la Valle del Sabato non potranno certo avere i numeri della Costiera amalfitana. E sull'economia non si meni il can per l'aia: questioni come i redditi bassi, l'inflazione, l'occupazione sono prerogativa del Governo e della Regione, sulle quali i Comuni possono dare un semplice supporto operativo. Ma fasciarsi la testa è deleterio: Unioncamere segnala il balzo di tre posizioni di Benevento nel valore aggiunto pro capite (con 20mila 067 euro). Del resto nell'ultimo decennio, lo stock d'imprese registrate è stato da top 20 nazionale con quasi di due punti di aumento. E' inaccettabile diffondere sempre un quadro a tinte fosche per ragioni politiche".

"Benevento cresce e le classifiche lo dimostrano: siamo ai vertici nazionale per la sfida della transizione green (lo ha detto il Censis), primi in Campania per la performance ambientale (dati su Il Sole 24Ore), da primato nazionale per gli investimenti sul Pnrr in rapporto al numero degli abitanti (sempre il quotidiano di Confindustria), con le tariffe idriche tra le più basse d'Italia (Altroncosumo) e con un dinamismo crescente su molti indici sociali ed economici. Nessun trionfalismo, ma certo lo sfascismo di certi detrattori dell'opposizione comunale è insostenibile", chiude il sindaco Mastella.