Tecniche industriali di potabilizzazione, protocollo tra Gesesa e Alberti Al centro del progetto anche i sistemi di trattamento delle acque reflue

Anche quest’anno, è stato rinnovato il Protocollo d’Intesa tra l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “G. Alberti” di Benevento e Gesesa.

Il progetto, che si svolgerà in aula, si concentrerà sia sulle tecniche industriali di potabilizzazione delle acque che sui sistemi di trattamento delle acque reflue, con particolare attenzione al tema del riutilizzo diventato, di fatto, di grande attualità.

I temi trattati nel corso del progetto, partendo dal ciclo industriale dell’acqua, verteranno sulla tutela della risorsa idrica e sulla qualità dell’acqua.

“Siamo convinti – afferma la preside Silvia Vinciguerra – che la collaborazione con le aziende del nostro territorio rappresenti una risorsa fondamentale per i nostri studenti, in particolare per quelli degli ultimi anni, che stanno per entrare nel mondo del lavoro e dovranno prendere decisioni cruciali al termine del loro percorso di studi. Siamo entusiasti che la partnership con GESESA prosegua, poiché il dialogo con il mondo imprenditoriale è essenziale per l’arricchimento dell’offerta formativa.”

“Prosegue la positiva collaborazione con l’Istituto Alberti di Benevento – afferma l’Amministratore Delegato di GESESA, Salvatore Rubbo – quest’anno più che mai riteniamo fondamentale sensibilizzare gli studenti in merito alla tutela della risorsa idrica, applicando concretamente le conoscenze teoriche acquisite durante il loro percorso di studi. I PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) di GESESA sono progettati per consentire agli studenti di verificare sul campo quanto appreso, trasformandolo in un’esperienza attuale e concreta che potrà diventare un modello di apprendimento per il futuro. Al termine del percorso, gli studenti avranno l'opportunità di visitare alcuni impianti gestiti da GESESA, per vedere direttamente la realizzazione pratica di quanto studiato e approfondito con gli esperti dell’azienda”.