Proclamazione dei decani, dei senatori emeriti dell'Ordine ingegneri

Questa mattina, sabato 23 novembre, presso la sala Papa Giovanni Paolo II del Seminario Arcivescovile in Viale degli Atlantici di Benevento, si svolgerà, dopo ben 11 anni dall’ultima manifestazione, la cerimonia per la proclamazione dei Decani, dei Senatori Emeriti e dei Senatori dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento.

Il Consiglio tutto si è adoperato per l’organizzazione dell’evento, durante il quale saranno attribuiti titoli onorifici distinti in base agli anni di iscrizione all’Ordine:

-“Decano” all’ing. Giulio Cesare Pedicini, unico iscritto da oltre 60 anni;

-“Senatori Emeriti” a 22 ingegneri con 50 anni o più di iscrizione;

-“Senatori” a 168 ingegneri con 40 anni o più di iscrizione.

A tutti i premiati sarà consegnata una targa in cristallo ed una pergamena, entrambe personalizzate, in ricordo della giornata.

In quest’occasione di festa e di ritrovo sarà consolidato il legame che unisce le generazioni degli ingegneri della Provincia di Benevento, ribadendo l’orgoglio dell’appartenenza ad una professione così nobile come quella degli ingegneri, che da sempre ha svolto un importante ruolo, mediante il proprio contributo al progresso e allo sviluppo di tutti i settori della società.

“Simili cerimonie e i relativi riconoscimenti sono un modo per manifestare orgoglio e profondo legame per la professione di Ingegnere, in quanto evidenziano un segno di forte appartenenza, rappresentando contestualmente un importante esempio di valori per le future generazioni di professionisti”, afferma il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Benevento, Ivan Verlingieri.