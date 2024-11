Vessichelli (Asi): su Solitek siamo già a lavoro Stiamo lavorando a fari spenti per tener vivo l'impianto burocratico dell'investimento

"Non è con la bramosia di apparire, nè con la sovraesposizione e i ping-pong di responsabilità, nè con suggerimenti non richiesti e facili ricette che salveremo l'investimento in zona Asi sull'energia rinnovabile. Siamo al lavoro".

Così il presidente del Consorzio Asi di Benevento Domenico Vessichelli risponde alle sollecitazioni avanzate dal leghista Luigi Barone.

"Il sindaco Mastella ha avuto interlocuzioni costanti sia con i vertici Solitek sia con l'ambasciatrice lituana in Italia. Ha attivato anche un canale di dialogo istituzionale con Invitalia. Remiamo tutti nella stessa direzione e ognuno si assuma le responsabilità del caso. Questo è un investimento su cui c'è il timbro del Governo Italiano: era il maggio del 2023 quando si firmò il Contratto di sviluppo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Qualcuno dovrebbe ricordarlo bene".

E ancora "In questa fase stiamo lavorando a fari spenti, tentando di tenere vivo l'impianto burocratico dell'investimento. La solitek ha richiesto un rinvio al 19 dicembre per la sottoscrizione dell’atto di acquisizione

dell'area su cui dovrebbe nascere il polo produttivo. Nulla è perduto, sebbene la crisi internazionale e la concorrenza cinese nel settore del solare sia micidiale. Sarebbe utile cercare di coinvolgere anche grandi

player nazionali, pensiamo ad Enel sul modello Catania. Ma serve anche un intervento forte, incisivo da Roma. Servono fatti concreti. Noi certo siamo pronti ad ogni iniziativa utile a tenere vivo questo progetto industriale", conclude Vessichelli.