La Samte riduce la tariffa di gestione del ciclo rifiuti "Possibile grazie ad un sapiente contenimento ed efficientamento dei costi gestionali Samte"

Ridotta la tariffa per il ciclo dei rifiuti di competenza della Provincia di Benevento. Lo ha deciso stamani presso la Rocca dei Rettori l’Assemblea dei Soci della Samte, la Società interamente partecipata dalla Provincia per il ciclo rifiuti. Lo comunica il Presidente della Provincia Nino Lombardi che ha presieduto i lavori dell’Assemblea.

La tariffa di compresenza del segmento provinciale per il ciclo rifiuti è stata fissata per un ammontare di Euro 6,10 ad abitante, riducendo dunque la stessa tariffa di euro 0,10 cent. rispetto al passato: è il seconda ridimensionamento consecutivo della tariffa che complessivamente nel biennio è calata di Euro 0,56 cent ad abitante.

La decisione, resa possibile grazie ad un sapiente contenimento ed efficientamento dei costi gestionali Samte, è stata assunta con la partecipazione dell’Amministratore della Società Domenico Mauro, e, per la Provincia, del Dirigente del controllo analogo/economico-finanziario, Nicola Boccalone, del Dirigente del Settore ambiente, Giuseppe D’Angelo, e, per la Samte, del Dirigente economico finanziario Marcello De Risola e del Revisore dei conti Antonio Rossi.

Il presidente Lombardi ha osservato, in una dichiarazione, che la riduzione della tariffa "costituisce un'ulteriore dimostrazione delle buone pratiche e della corretta amministrazione condotte negli ultimi anni nella gestione della Società partecipata. La Samte - ha proseguito Lombardi -, non solo è stata di recente risanata, ma è oggi anche in grado di contribuire a riavviare il ciclo gestionale dei rifiuti sul territorio sannita in coerenza con gli obiettivi definiti con l’Accordo di Programma dello scorso mese di luglio tra Regione Campania, Provincia di Benevento, Ente d’Ambito Rifiuti e la stessa Samte".