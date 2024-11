Vigorito agli studenti: "godetevi il tempo di inventare il vostro futuro" Teatro Comunale gremito dai giovani per il Pmi day Confindustria Benevento

Il sogno di una maglia di cui poter essere orgogliosi, il pallone come una sfera perfetta, l'impronta indimenticabile di un fratello, le sconfitte, le vittorie, gli abbracci, i sorrisi e le lacrime.

Oreste Vigorito, in un Teatro Comunale gremito da centinaia di studenti sanniti, ha raccontato il suo “Benevento Calcio” regalando immagini suggestive.

E' stato questo il “Case History” scelto per la giornata conclusiva del Pmi Day “l'iniziativa organizzata su scala nazionale da Confindustria Piccola Industria – ha spiegato Mario Rosa, delegato al Pmi day Confindustria Benevento - pensata per contribuire a diffondere la conoscenza della realtà produttiva delle imprese, le opportunità che possono offrire e il loro impegno quotidiano a favore della crescita, mediante un momento di esperienza diretta in azienda e l’incontro con i suoi protagonisti. Costruire il tema di questa edizione dell'evento”. Una mattinata coinvolgente, affidata alla brillante conduzione della giornalista di Ottochannel Sonia Lantella.

Monteforte: nel Sannio tante opportunità, non si deve sempre andar via

Ad aprirlo i saluti di Filomena Rapuano, docente comandato presso l'Ambito Territoriale di Benevento e del sindaco Clemente Mastella che ha voluto rilanciare l'appello, per lo sviluppo del territorio, a puntare sulle infrastrutture e a snellire la burocrazia.

Un viaggio supportato dalle immagini degli studenti in visita alle aziende, tra il 6 ed il 20 novembre, che hanno aperto le porte ai ragazzi.

Ma anche un momento di analisi grazie all'indagine condotta tra gli studenti e illustrata da Ianna Mitracos (consigliere Piccola Industria Confindustria Benevento).

Ha rilanciato le opportunità che offre il Sannio, invece, Claudio Monteforte, Presidente Piccola Industria Confindustria Benevento “La realtà sannita è ricca di imprese e di opportunità lavorative per i giovani. Conoscerle è la chiave per individuare la propria strada che non deve essere sempre lontano da qui”.

Vigorito: concedetevi i sogni, sono quelli che ci fanno vivere

“Regalatevi il tempo di inventare il vostro futuro credendo nei vostri sogni” il messaggio del Presidente di Confindustria e del Benevento Calcio Oreste Vigorito che ha scelto di lasciare il divanetto assegnato e conquistare, dalle scale del palcoscenico la platea.

Una confessione intima ed emozionante sulla sua avventura come patron dei 'giallorossi'. Una storia avvincente che spinge a credere nei propri sogni anche quando sembrano lontani e irraggiungibili. Una storia che sa di perseveranza, coraggio, fatica e che conosce la polvere della sconfitta e gli allori della vittoria.

“Godetevi il tempo” il monito lanciato dal Presidente Vigorito ai giovani “Concedetevi i sogni che anche se non si realizzano ci avranno fatto 'vivere' e abbiate il coraggio di togliere il vostro futuro dalle mani della mia generazione”.

E infine confessa il suo sogno: “Vorrei dimostrare che capita di cadere ma c'è sempre la possibilità di rialzarsi”. Un confronto ad ampio raggio culminato con l’invito del Presidente Vigorito a tutti gli studenti aderenti al PMI DAY di presenziare gratuitamente, previa registrazione presso la società , alla partita Benevento - Audace Cerignola che si disputerà il prossimo 30 novembre allo Stadio Ciro Vigorito.

Le aziende e le scuole coinvolte

Un momento di emozione e riconoscimento anche per le imprese che hanno partecipato all'iniziativa aprendo per un giorno le porte agli studenti: Antum srl; Benevento Calcio srl; B.For Pet srl Società Benefit; Cyclopes srl; Consorzio Telese scarl; Euvitis 21 Agricoltura, Territorio e Sviluppo srl (Ocone Vini); Fabbriche Riunite Torrone Benevento spa; Gruppo I.V.P.C. Srl; La Reinese; Tecnobios srl ed Ottopagine e Ottochannel per cui ha ritirato il riconoscimento il direttore Pierluigi Melillo.

Gli Istituti scolastici che hanno aderito all’iniziativa: Liceo Classico P. Giannone ; il Liceo Scientifico Gaetano Rummo; IIS “Galilei Vetrone” – Liceo Scientifico; IIS “Galilei Vetrone”– Indirizzo Agrario; IIS “Galilei Vetrone” – CAT (ex Geometra); IPSAR “Le Streghe”; ITI “G. Bosco Lucarelli”; IIS A. Lombardi – Airola; Istituto Superiore Palmieri Rampone Polo. Estratto a sorte l’Istituto IPSAR “ Le Streghe” che con 20 studenti parteciperà al PMI DAY in programma il 29 novembre a Napoli.