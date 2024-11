Turismo: domani prevista grande affluenza a Benevento Oltre 1500le presenze attese. Intanto nuovo accordo con la comunità di Cicciano

Momento magico per il turismo a Benevento. Domani, in città, sono attesi oltre 1500 turisti. Un impegno notevole per guide turistiche, staff della Pro Loco Samnium e operatori dell’infopoint di Piazza Cardinal Pacca del Comune di Benevento.

Intanto il presidente della Pro loco, Giuseppe Petito, comunica che oggi “è stato firmato presso Sala Consiliare del Comune di Cicciano il protocollo d’intesa tra il Comune di Cicciano, rappresentato dal Sindaco pro tempore Giuseppe Caccavale, la Pro Loco Cicciano, rappresentata dal Presidente pro tempore Luigi Rastelli, la Pro Loco Samnium di Benevento rappresentata dal Presidente pro tempore Giuseppe Petito dalla Vice Presidente Piera Salvatore e dalla responsabile del Centro Solidale Proloco- Veronica Raffio. Rinviata a Benevento la firma del Sindaco, il tutto per favorire, sostenere ed incentivare futuri scambi socio-culturali e religiosi tra le nostre comunità, che hanno in comune la venerazione per San Barbato, già Arcivescovo di Benevento e Protettore di Cicciano. Presenti alla firma il Presidente Regionale UNPLI Luigi Barbato, il Presidente Provinciale Renzo Mazzeo, tutta la giunta del Comune di Cicciano.

Attraverso studi e ricerche approfondite, effettuate dalla Pro Loco di Cicciano, è emerso che diverse comunità venerano la figura di San Barbato. Presso il Museo Diocesano, allocato nella cripta del Duomo di Benevento, è custodito il Trono Originale di S. Barbato; da molti anni si organizza e si svolge in Cicciano il Palio dei quartieri “Universitas Castri Cicciani”, rievocazione storica della commenda magistrale dei cavalieri di malta presenti a Cicciano sin dal XV secolo svolta per onorare e glorificare San Barbato, patrono di Cicciano. I rappresentanti delle amministrazioni Comunali e delle Pro Loco di Benevento e Cicciano hanno dunque sottoscritto un protocollo di intesa al fine di iniziare una proficua collaborazione e stabilire un’intensa sinergia tra le rispettiva Comunità. Nel contempo, avviare un percorso itinerante di condivisione culturale, turistica e religiosa tra le Amministrazioni comunali e le Pro Loco sottoscrittori del presente protocollo , con la tacita intesa di renderlo attuabile attraverso le seguenti iniziative: La Pro Loco di Cicciano durante il prossimo mese di dicembre organizzerà una visita guidata, in collaborazione con la Pro loco Samnium di Benevento, presso la Città di Benevento, con particolare attenzione al Museo Diocesano, a cui parteciperanno i soci della Pro Loco Cicciano e di altre associazioni locali; La Pro Loco di Cicciano, in collaborazione con la Pro Loco Samnium di Benevento, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Barbato, che si terranno il 19 febbraio 2025, organizzeranno un Convegno pubblico sulla Figura e l’ Opera storico-religiosa di San Barbato coinvolgendo le Autorità civili e religiose delle due comunità; Il Comune di Cicciano e la Pro Loco di Cicciano inoltre inviteranno, ogni anno, l’Amministrazione comunale di Benevento e la Pro Loco Samnium di Benevento a partecipare alla manifestazione di rievocazione storica ”Palio dei Quartieri” che si tiene ogni anno in onore del santo”.