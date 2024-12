Solitek, FI: "Da Mastella propaganda elettorale sulla pelle dei cittadini" La segreteria provinciale di Forza Italia: non accettiamo lezioni

“Su Solitek non accettiamo lezioni. Il Governo, nel rispetto della legge, lavora seriamente per sostenere investimenti produttivi. L’impegno del deputato Francesco Maria Rubano è stato sempre rigoroso, lontano dalla propaganda elettorale sui 300 posti di lavoro. Siamo persone serie, non speculatori politici. L’amara verità è che Mastella e i suoi hanno usato l’investimento Solitek per pura propaganda elettorale: promesse di 300 posti di lavoro inesistenti, per giunta, alla vigilia delle Europee. Era già accaduto con il Gruppo della Valle. Intanto, qualche settimana prima delle Europee, Sandra Lonardo Mastella volava in Lituania. In un comunicato stampa da lei stessa diramato, assicurava che l’investimento era in dirittura d’arrivo, ringraziava i vertici Solitek, mentre però partecipava a un evento di promozione dei prodotti artigianali, promuovendo i suoi panettoni, anziché sostenere i prodotti dei piccoli artigiani sanniti, che pagano le tasse e affrontano ogni giorno le difficoltà del mercato. Ancora una volta, interessi pubblici e familiari in casa Mastella si sono intrecciati. Dopo le elezioni, il caso Solitek, guarda caso, è caduto nel disinteresse. Oggi Mastella scopre che gli imprenditori lituani hanno chiesto una proroga per l’avvio del cantiere e un rinvio per l’acquisto dello stabilimento. Noi continueremo a lavorare per il territorio e invitiamo chi, come Mastella e i suoi, ha usato un investimento produttivo per pura propaganda elettorale, sulla pelle di cittadini ignari delle menzogne costruite per intercettare voti, a fare silenzio. Eviteranno di peggiorare la loro già imbarazzante posizione”. Così in una nota la segreteria provinciale di Forza Italia.