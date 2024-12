Chiese di Benevento senza risorse, Mastella: "Penalizzazione inaccettabile Il sindaco: "decisione irragionevole: se permane pronti anche a via legale"

"Inoltrerò una lettera di protesta formale al Ministro della Cultura Giuli per l'estromissione di tutti gli edifici di culto cittadini dai finanziamenti concessi con il decreto di adozione del Programma lavori 2025-2027. E' una decisione che non condivido e che ritengo una lesione all'incessante attività di valorizzazione dei beni storici di Benevento, cui il Governo stavolta viene irragionevolmente meno", lo scrive in una nota il sindaco Clemente Mastella.

"Precedentemente, con l'ex ministro Sangiuliano, tre splendide chiese sannite erano destinatarie di risorse: la Basilica della Madonna delle Grazie, la chiesa di San Domenico e quella del Carmine.

Ora risultano tutte off-side. Una penalizzazione che non possiamo accettare. Questi edifici di culto compongono un mosaico di fede, storia e bellezza che il Ministero della Cultura ha il dovere istituzionale e ineludibile di valorizzare. Se dovesse permanere tale penalizzante criterio di riparto, annuncio sin da ora, essendo alcuni edifici di culto di proprietà comunale, che valuteremo la strada legale per fare valere le nostre ragioni".