Il croccantino di San Marco batte il maltempo: ok la ventiduesima edizione Tanti turisti per gustare l'eccellenza dolciaria fortorina

Nonostante il maltempo anche quest'anno il mega croccantino di San Marco dei Cavoti c'è. La tradizione non può fermarsi, come ha spiegato il primo cittadino Angelo marino: “Dobbiamo rispettare la tradizione, per chi è venuto da lontano. Quest'anno l'obiettivo non è battere i record degli anni precedenti, ma dare soddisfazione ai tanti che sono arrivati: parliamo di ventidue edizioni, una manifestazione che sui social, a una settimana dall'annuncio, ha visto migliaia di like, testimonianza che è un appuntamento molto sentito. Noi mettiamo a disposizione le nostre qualità, un colpo d'occhio molto natalizio” e la vice sindaco Anna Maria Piteo: “Non potevamo non rispettare la tradizione, magari senza metri da record ma con una particolare forma un po' tortuosa. Abbiamo registrato un'attesa straordinaria, evidentemente c'è una forma di magia nel vedere realizzare questo mega dolce col cioccolato caldo che scorre, evidenza che un'eccellenza come la dolciaria per San Marco sia un asse portante da incentivare, facendo in modo che diventi una risorsa anche contro lo spopolamento”.

Tanti gli avventori venuti da ogni parte della regione e non solo, per gustare l'eccellenza dolciaria del centro Fortorino: dalla Campania, così come dalla Puglia, dal Salento, e anche dall'estero con chi arrivava dalla Svizzera, dalla Lituania, dall'Ucraina, per godersi della preparazione del croccantino, del cioccolato caldo versato, della rottura e poi ovviamente dell'assaggio. Univoco il giudizio: “Eccezionale”