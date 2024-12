Museo Egizio Benevento. Mercuri: collezione straordinariamente ricca - FOTO Dirigente ministero Cultura: stiamo studiando collezione e depositi. Lombardi: evento storico

“Siamo qui per sancire il successo di questa collaborazione tra amministrazione statale (ministero Cultura ndr) e le istituzioni locali come Provincia e Comune di Benevento nel segno della collaborazione per realizzare tante cose. Questo museo presenta una collezione straordinariamente ricca”.

Non ha usato mezzi termini, Luca Mercuri, dirigente della direzione generale musei Ministero della Cultura che ieri sera ha fatto tappa a Benevento, presso il museo del Sannio, per partecipare all'incontro "Museo del Sannio: dai 150 anni al futuro", evento - moderato da Antonio De Lucia - conclusivo delle Celebrazioni dei 150 anni dalla decisione del Consiglio Provinciale di istituire il Museo del Sannio.

Futuro per la rete museale della Provincia di Benevento che appare roseo. Si concretizza sempre più infatti il progetto del Museo Egizio, secondo in Italia dopo quello di Torino e terzo nel mondo dopo il museo Egizio al Cairo, in Egitto.

“Stiamo catalogando e studiando tutta la collezione, guardando e analizzando i reperti nei depositi per valorizzare ed integrare ulteriormente questa straordinaria collezione in modo che possa raccontare quanta più storia possibile” ha spiegato l'alto dirigente del ministero della Cultura intervenuto a Benevento per partecipare al convegno arricchito anche di una mostra fotografica proiettata a cura di Antonio Citrigno e visitare l'intero museo del Sannio illuminato in un'atmosfera magica.

“150 anni di patrimonio culturale è uno scrigno straordinario di storia” ha spiegato il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi. “Il museo Egizio sarà realtà. Il programma con Ministero, Regione, Provincia e Comune si sta attuando. Una bellissima direttrice di sviluppo per l'intero Sannio. Stiamo colorando una pagina straordinariamente Bella per esaltare il valore storico, culturale della nostra provincia” ha concluso Lombardi. In sala presente anche Carmine Nardone, già presidente della Provincia e deputato sannita.

“Con questo evento stiamo passando dai 150 anni del Museo del Sannio al Futuro rappresentato da questa perla per la provincia sannita e per la Campania” ha spiegato Raffaele Del Vecchio, amministratore unico di Sannio Europa, la società in house della Provincia che cura la rete museale. “Sia il sindaco Mastella che il presidente Lombardi hanno avuto una grande intuizione due anni fa: coinvolgere il Ministero per la valorizzazione dell'intera rete museale. Hanno pensato alla Fondazione con all'interno Regione, Provincia, Comune e Ministero. I dati sul turismo in Campania e nel Sannio sono davvero belli. Napoli ha numeri straordinari e con il giubileo registreremo ancora un incremento. Abbiamo necessità di cogliere questa grande opportunità e inserirci all'interno al contesto turismo della regione Campania. Due siti Unesco su sette in Campania sono a Benevento. Serve capacità di lavorare insieme per raccogliere i risultati che meritiamo.