Ceppaloni, sindaco Cataudo si congratula con Don Lorenzo Varrecchia Nominato Giudice del Tribunale Ecclesiastico. "Motivo di orgoglio per Ceppaloni"

Il Sindaco di Ceppaloni, Claudio Cataudo, esprime le più sentite congratulazioni a Don Lorenzo Varrecchia, parroco delle frazioni di Beltiglio e San Giovanni, per la recente nomina a Giudice del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Benevento e di Appello.

“Questo importante riconoscimento testimonia non solo la competenza teologica e giuridica di Don Lorenzo, ma anche il suo impegno quotidiano nel servire la Chiesa e la nostra Comunità con dedizione e abnegazione. È motivo di orgoglio per l’intero territorio di Ceppaloni vedere un suo stimato rappresentante distinguersi in un incarico di tale rilevanza”, dichiara il Sindaco di Ceppaloni. “La nomina di Don Lorenzo è il segno tangibile del valore del suo percorso spirituale e professionale, che continuerà a essere un punto di riferimento per la comunità locale”, conclude Cataudo.