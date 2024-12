Tari: a Benevento riduzione della tassa per le utenze non domestiche Mastella: un 'ristoro' per le difficoltà che affrontano i commercianti

Buone notizie per i commercianti beneventani. L'amministrazione vara una riduzione di quasi il 13% (12,59%) sulla Tari, la tassa sui rifiuti, per le utenze non domestiche per il 2025. Un piano presentato questa mattina presso il quartier generale dell'Asia.

“L'azienda – ha spiegato l'amministratore unico Donato Madaro – è riuscita a “fruttare” 470 mila euro al Comune di Benevento, grazie ad una serie di crediti d'imposta, di cui ha usufruito per la transizione digitale e per investimenti sugli automezzi. Un'azione che denota capacità di spesa per l'azienda. Importi che si traducono in ricavi e possono essere dunque retrocessi all'amministrazione comunale che li destinerà ad uno sgravio per i contribuenti”.

Un'azione straordinaria anche se Madaro spiega “Dal 2026 ci saranno anche benefici ordinari grazie a piani gestionali per l'implementazione della tariffa puntuale”.

“Un ristoro che abbiamo scelto di applicare alle utenze non domestiche – ha spiegato l'assessore alle finanze Maria Carmela Serluca – per alleviare i disagi che stanno sopportando per i tanti cantieri aperti in città. Beneficiando di questa entrata straordinaria abbiamo operato una riduzione che supera il 12%. C'è poi – aggiunge – una piccola diminuzione (ndr un euro) anche per le utenze domestiche e ci avviamo a spalmare l'importo della tari su 4 rate”.

“Un modo per supportare il commercio – ha detto il sindaco Clemente Mastella – che fa i conti con una crisi difficile. Anche se piccolo è un segnale positivo anche il calo della tassa per tutti. Usciamo così dalla classifica che vedeva Benevento tra le città più care. Sia questo – dunque - un nostro soccorso per alleviare l'economia del vicolo, l'approveremo – ha concluso - nel prossimo consiglio comunale”.