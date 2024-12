Protocollo Asl e Consorzio Asi per la formazione, c'è il protocollo Attività didattiche per il corso di laurea delle professioni sanitarie, presso la sede consortile

Questa mattina presso la Direzione Generale dell’Asl di Benevento è stato sottoscritto un protocollo di Intesa fra l’Azienda Sanitaria Locale Benevento e il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento, finalizzato alla costituzione e gestione di un partenariato indirizzato ad una collaborazione istituzionale, amministrativa e tecnica atta a valorizzare e integrare ambiti differenti, potenziando il trasferimento di conoscenze mediante lo scambio di competenze. Presenti all’incontro, il Presidente del Consorzio Asi, Domenico Vessichelli e il Vicepresidente Antonio Pietrovito, ricevuti dal Direttore Generale ASL, dott. Gennaro Volpe.

Il Presidente del Consorzio Asi di Benevento, Domenico Vessichelli, ha espresso soddisfazione per la sottoscrizione odierna che condurrà al rafforzamento del rapporto tra il mondo industriale e il mondo delle attività sanitarie, per realizzare obiettivi di alta finalità sociale, che nel breve periodo si concretizzeranno con l'avvio di attività didattiche relative al corso di laurea delle professioni sanitarie, presso la sede consortile.

L’auspicio del Consorzio Asi è di rafforzare i rapporti sinergici con altre istituzioni allo scopo di migliorare la qualità dei servizi sia a favore delle imprese insediate, sia a beneficio della collettività, in coerenza con le caratteristiche proprie di Ente promotore di sviluppo.

Il direttore Generale dell’ASL Benevento, Gennaro Volpe ha dichiarato: “La firma di questo protocollo rappresenta un importante passo verso una nuova visione di collaborazione tra istituzioni che operano in ambiti diversi ma complementari. La sinergia tra l’ASL e il Consorzio Asi di Benevento consentirà di valorizzare risorse e competenze, puntando non solo all’ottimizzazione dei servizi sanitari, ma anche alla creazione di nuove opportunità formative e occupazionali per il territorio. Questa intesa è la dimostrazione concreta di come la cooperazione possa diventare uno strumento per generare valore condiviso e promuovere lo sviluppo, a beneficio della comunità sannita e anche del sistema produttivo locale”