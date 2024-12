Solitek: Vessichelli (Asi) scrive al Prefetto Moscarella Per chiedere supporto per la convocazione di un Tavolo presso il MIMIT

Scrive al Prefetto il Presidente del Consorzio Asi di Benevento, Domenico Vessichelli per salvare l'investimento Solitek. Di seguito la missiva.

"Gentile Signor Prefetto,

Come Lei saprà l’Istituzione che presiedo, in concorso e in costante sinergia con gli Enti consorziati, è impegnata nel tentativo, non scevro da complessità di diverso ordine, di tutelare l'investimento della Solitek, azienda Lituana attiva nel settore dell'energia solare, nella zona ASI della città di Benevento.

Per l'impatto occupazionale, l'apporto fondamentale che ne deriverebbe per il tessuto economico cittadino che diventerebbe un hub nazionale nell'imprescindibile e strategico settore della transizione eco-energetica, è cruciale esperire ogni sforzo perché l'azienda mantenga gli impegni, peraltro assunti con la sottoscrizione del Contratto di Sviluppo, nel maggio 2023, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sono sicuro che offrirà la Sua autorevolissima interlocuzione e il suo prezioso supporto istituzionale presso il Ministro Adolfo Urso perché sia convocato, in tempi ragionevolmente brevi, il Tavolo presso il MIMIT necessario per incidere efficacemente ad unica tutela del Sannio e del suo sviluppo economico”.