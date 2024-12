Aperta Associazione radioamatori italiani Benevento - San Martino Sannita FOTO - Radioamatore parte integrante del complesso sistema della protezione civile

Si è svolta la cerimonia di inaugurazione della sede di Benevento - San Martino Sannita dell’Associazione Radioamatori Italiani. Dopo il taglio del nastro da parte della “padrona di casa” Angela Martignetti, sindaco di San Martino Sannita e la benedizione da parte di don Armando Zampetti, si è svolto un momento di confronto tra istituzioni e radioamatori accolti dal presidente Raffaele Popoli.

Il presidente ha illustrato brevemente lo spirito del radiantismo che è molto più di un mero hobby. L'attività radioamatoriale viene classificata a livello internazionale come un “servizio” e prevede quindi dei diritti e doveri ben precisi. Il radioamatore infatti, sulla base delle proprie conoscenze, è parte integrante del complesso sistema della protezione civile, potendo garantire le comunicazioni a distanza in presenza di qualunque ostacolo all’utilizzo di strutture convenzionali.

Hanno partecipato alla manifestazione con la propria presenza i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile di Montesarchio con la quale è stata di recente effettuata una esercitazione con prove di collegamento tra la sala operativa della Prefettura ed un mezzo mobile operativo, l’associazione P.A.L.A.R.A. B.A. di Apice.

Il rappresentante della Croce Rossa Italiana ha omaggiato la sezione con una targa ricordo raffigurante lo scudo della CRI.

Sono intervenuti, inoltre, il presidente del Comitato Regionale ARI Campania Francesco Gambardella e i rappresentanti delle sezioni ARI di Salerno e di Portici. Durante la manifestazione è stato formalizzato il gemellaggio con la Sezione ARI di Avellino, rappresentata dal presidente Domenico Grella, in un’ottica di collaborazione nella organizzazione di eventi radiantistici e soprattutto nella creazione di una rete capillare per la gestione delle radio-assistenza in territori delle aree interne della Campania che hanno condiviso e condividono un medesimo rischio idrogeologico. Prima del taglio della torta e del brindisi augurale, il presidente e il sindaco si sono scambiati una targa a ricordo dell’evento e l’impegno per future collaborazioni, ad iniziare dall’implementazione del Centro Operativo Comunale di cui ARI sarà parte integrante.