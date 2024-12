A Limatola confermato 118 medicalizzato: una vittoria per la salute pubblica Il sindaco Parisi: grazie al direttore dell'Asl, Gennaro Volpe

"Ancora una volta abbiamo avuto la viva dimostrazione di come l'impegno concreto, tangibile e forte per il territorio produca risultati importanti a beneficio dello stesso". Lo fa presente il sindaco di Limatola e Dirigente di Forza Italia Domenico Parisi nel rendere note le conclusioni alle quali è approdato l'Organismo paritetico riunitosi presso la sede dell'Azienda sanitaria locale di Benevento in tema di riorganizzazione del servizio 118.

"A Limatola è confermata l'ambulanza del 118 medicalizzata - evidenzia Parisi - Salvaguardiamo un servizio che è prezioso in ottica di tutela della pubblica salute.

Più volte nel recente passato ero intervenuto chiedendo a gran voce che le ambulanze in provincia di Benevento non fossero private della presenza dei medici a bordo, nulla togliendo - sia chiaro - al valore e alla grande professionalità degli operatori in equipaggio. La mancanza del medico a bordo, tuttavia, avrebbe obiettivamente comportato, come da protocolli, una serie di passaggi supplementari che sarebbero stati solo funzionali al ritardo della diagnosi e dell'attivazione della risposta terapeutica. Un lusso che non ci si può concedere quando l'emergenza medica impone di lottare con il tempo per salvare vite.

Desidero ringraziare il Direttore generale dell'Azienda sanitaria locale Benevento, dottore Gennaro Volpe, sempre disponibile all’ interlocuzione e fattivo nella risoluzione delle problematiche. Vorrei poter dire la stessa cosa di altri dirigenti che, al contrario, stanno contribuendo in modo determinante allo smantellamento dell'ospedale di Sant'Agata de' Goti e del suo Pronto Soccorso".