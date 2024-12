Viadotto Pantano Statale Telesina, Barone (Lega): rimosso senso unico alternato Da oggi pomeriggio è fruibile in entrambi i sensi di marcia

"Finalmente il viadotto Pantano della statale 372 Telesina da oggi pomeriggio è fruibile in entrambi i sensi di marcia. E' una buona notizia per i territori e per i tantissimi automobilisti che quotidianamente percorrono la Statale". Così Luigi Barone, responsabile Coesione Territoriale e Zes della Lega Salvini Premier. "Il senso unico alternato doveva essere rimosso il 20 dicembre, grazie all'impegno costante di Anas si è arrivati anche qualche giorno prima ad alleviare i disagi per quanti utilizzano l'importante arteria e per questo ringrazio il capo compartimento Anas Nicola Montesano", conclude Barone.