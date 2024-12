"Domeniche della Salute", il 22 dicembre prevenzione Broncopneumopatia Evento del Rotary Club Benevento nei pressi della Prefettura con visite gratuite

Proseguono gli appuntamenti "Domeniche della Salute", una serie di eventi pensati per il cittadino e volti soprattutto alla prevenzione, promossi dal Rotary Club Benevento presieduto da Erminia Mazzoni.

Il primo 22 Dicembre ci sarà la Giornata di Prevenzione della BPCO e patologie ostruttive del sonno.

Quest' anno le visite pneumologiche effettuate dalla dottoressa Mariagioconda Zotti, pneumologa dell' Ospedale S.M. Goretti di Latina, pneumologo interventista ed esperta in Medicina del Sonno, saranno incentrate prevalentemente sulla Prevenzione.

Nel corso delle visite saranno quindi forniti, ai soggetti interessati, gli strumenti e le informazioni utili sia a prevenire le patologie fumo-correlate come la BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva), che i disturbi respiratori del sonno OSA, la cui mancata diagnosi espone i pazienti al rischio di sviluppare patologie cardiovascolari o di incorrere in incidenti stradali/sul lavoro da colpo di sonno. Per quanto riguarda la BPCO inoltre, la dottoressa Zotti aiuterà i pazienti a comprendere i corretti comportamenti da seguire per non incorrere nei cosiddetti "malanni di stagione".

L’ambulanza e lo staff del Rotary saranno presenti dinanzi al Palazzo del Governo, in corso Garibaldi, il giorno 22 Dicembre dalle ore 9 alle 13.