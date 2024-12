Asl di Benevento, boom di assunzioni e di prestazioni: il bilancio di Volpe FOTO Il direttore dell'Azienda sanitaria: importanti novità per il 2025 anche con ospedale veterinario

Quasi duecento nuove assunzioni in un anno con stabilizzazioni lavorative di 24 operatori socio sanitari, un autista e 5 assistenti sociali e tempi di pagamento dei fornitori ridotti a 23 giorni.

Questi solo alcuni punti di forza che emergono dal bilancio dell'Asl per l'anno che volge al termine. È stato il direttore generale dell'Azienda sanitaria sannita, Gennaro Volpe a tracciare il bilancio di un anno di lavoro svolto “grazie a tutti i dirigenti e dipendenti dell'Asl” ha precisato più volte il dottore Volpe che dinanzi ad una folta platea ha poi snocciolato i numeri delle attività.

Per quanto riguarda l'attivazione delle nuove strutture sanitarie, il numero uno dell'Asl di Benevento ha rimarcato l'importanza delle 11 case di comunità, grazie ai fondi Pnrr, 5 ospedali di comunità e 5 centrali operative territoriali oltre che alla ristrutturazione e adeguamento delle piste per l'atterraggio degli elicotteri 118 a Cerreto Sannita e San Bartolomeo in Galdo.

Per l'Asl di Benevento la diagnostica e la prevenzione i punti di forza del piano con 8 mammografi e 2 Tac di ultima generazione al pari di una nuova risonanza magnetica a campo aperto.

Sempre più le richieste di prestazioni (1.400) Asl per la salute mentale e i disturbi alimentari.

Asl in campo anche per i controlli veterinari con 45.550 prestazioni. Importante anche il capitolo dell'evoluzione digitale di tutti gli Uffici e ambulatori per la redazione del fascicolo sanitario e cartella clinica telematica, il tutto per consultare e lavorare in maniera agile in tutte le sedi e in ogni luogo.

Numerosi sono stati anche i protocolli stilati tra Asl ed altri Enti.

“Il potenziamento di tutte le attività grazie al Pnrr e del decreto 77. quest'anno attivato l'hospice e le centrali operative territoriali 118 e rinnovato tutte le attrezzature tecnologiche”. Ha commentato il direttore generale Gennaro Volpe al termine della presentazione dei dati. “Stiamo lavorando al potenziamento delle attività veterinarie e nel 2025 al via i lavori per l'ospedale veterinario. Un lavoro enorme fatto grazie a tutti i dipendenti”.

Soddisfazione per il piano assunzioni: “E' stato un altro anno importante. Con le assunzioni gli obiettivi saranno raggiunti al più presto”.

Non in ultimo il direttore Volpe ha voluto ringraziare i sindacati “per il lavoro svolto insieme”.