Gesesa, obiettivi per il 2025: revamping centrale Pezzapiana e nuove condotte Il presidente del CdA, Russo: con sostituzione vecchie tubazioni risparmio pari a 300mila metri cubi

Il presidente del Consiglio di amministrazione Gesesa, Domenico Russo, nelle scorse ore ha incontrato vertici e dipendenti dell'azienda per il tradizionale scambio di auguri natalizio. Occasione per comunicare anche gli obiettivi per il 2025: “Importanti novità per il sistema idrico integrato nella Città di Benevento: nel mese di gennaio conferenza stampa per presentare il lavoro di revamping presso la centrale di Pezzapiana, che si confida di portare a conclusione, e per comunicare aggiornamenti sulle gare per la rete idrica e per il depuratore di Cretarossa”

Sulla crisi idrica affrontata nell'estate scorsa da Gesesa: “Con soddisfazione comunichiamo che nel 2025 a Benevento partiranno i lavori per la sostituzione di sette chilometri complessivi di rete idrica in quindici punti critici della città, che comporteranno un risparmio di acqua pari a 300mila metri cubi all’anno. Un primo primo passo concreto nella lotta alla dispersione. Partiranno anche i lavori per la realizzazione del depuratore nella zona di Cretarossa, al servizio del popoloso quartiere, che offrirà un contributo importante alla tutela dell’ambiente, in attesa dell’indispensabile depuratore cittadino di cui si sta occupando il Commissario di Governo. Altra opera fondamentale per la città che vedrà il via nel 2025 sarà l’impianto di filtraggio a carboni attivi presso la centrale di Pezzapiana, della cui gara si sta occupando il Comune di Benevento. Opera per la quale – ricorda Russo - Gesesa ha offerto il suo determinante contributo. Ed ancora, Gesesa sta procedendo ad un intervento di revamping della centrale di Pezzapiana, tramite la realizzazione di una terza pompa, che doterà la città di altri 20 litri/secondo di risorsa idrica”.

Circa lo stato dell’erogazione idrica in città ed alcune recenti controversie dialettiche che hanno riguardato la Regione Molise, il Presidente di Gesesa ha sottolineato. “Ho letto alcune dichiarazioni provenienti dal Molise e bene ha fatto a replicare con fermezza il nostro Sindaco Mastella, seguito poi dal Presidente della Regione Molise che ha pronunciato parole di buon senso e assolutamente condivisibili. Salvo fatti imprevedibili, la situazione nella città di Benevento dovrebbe restare sotto controllo. Gesesa ha posto in essere una serie di attività tese a migliorare la distribuzione della risorsa idrica. Bisogna dare atto del serio lavoro messo in campo dalla Regione Campania sul tavolo interregionale con il Molise, nonchè nel concludere la rinfunzionalizzazione dei pozzi di Solopaca, che garantiscono a Benevento una ulteriore riserva di 100 litri/secondo. Altrettanto, la Regione sta facendo per la riattivazione dei pozzi di San Salvatore Telesino, i cui lavori termineranno a breve portando ad una riserva idrica pari a circa 350 litri/secondo”.

Infine Russo parla della situazione finanziaria: “L’importo individuato come valore residuo di subentro, dall’Ente Idrico Campano, pari a circa 40 milioni di euro consentirà a Gesesa di chiudere il proprio percorso di attività, che nel 2025 vedrà compiere i 33 anni, in una condizione di equilibrio economico e finanziario. Entro il 31 dicembre 2025, difatti, secondo tutti i documenti ufficiali, è previsto l’arrivo del Gestore Unico”.

Il Presidente Russo conclude ringraziando l’Amministratore Delegato e tutta la struttura di Gesesa per il lavoro svolto, e formulando gli auguri di un Sereno Natale e un felice anno nuovo a tutti.