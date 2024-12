I carabinieri del Sannio per il Natale donano generi alimentari ai bisognosi La consegna dei pacchi ai volontari Caritas della Parrocchia del Sacro Cuore

A Benevento presso la Parrocchia del Sacro Cuore di via Almerico Meomartini, in occasione delle festività natalizie i carabinieri del Comando Provinciale hanno incontrato il parroco Padre Gianluca Manganelli ed i collaboratori del gruppo volontari della Caritas parrocchiale impegnati nel progetto di raccolta e recupero dei generi alimentari da destinare ai fini solidaristici.

Dal comando provinciale dell'Arma in dono generi alimentari di prima necessità. Consegnati una ventina di pacchi con all'interno pasta, biscotti, fette biscottate, cracker, legumi in scatola, latte, formaggio, riso, bibite, succhi di frutta ed alimenti per bambini, frutto di una raccolta a cui ha partecipato tutto il personale del Comando Provinciale di Benevento.

“L’iniziativa – ha affermato il comandante provinciale dei Carabinieri, Enrico Calandro, vuole rappresentare un gesto di vicinanza dell’Arma dei Carabinieri a favore delle fasce più deboli della popolazione e di quanti vivono situazioni di sconforto e sofferenza, affermando quotidianamente quei valori secolari che vedono gli uomini e le donne dell’Arma essere vigili custodi di pace, giustizia e presenza costante nella necessità e nell’emergenza.

Infine, il cappellano dei Carabinieri don Salvatore Varavallo ha rivolto un particolare ringraziamento a tutti i carabinieri della Provincia di Benevento che hanno partecipato alla raccolta degli alimenti, nonché ricordando l’Angelo della buona novella, che partecipò per primi proprio gli umili ed i più bisognosi della nascita del Bambino Gesù, ha evidenziato il valore delle opere di misericordia in favore delle persone sofferenti, che come afferma Papa Francesco “non cambieranno il mondo, ma che donano un bene che tende sempre a diffondersi, a volte invisibilmente.