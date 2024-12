Piazza Orsini. De Pierro: vicenda complessa, non può essere un parcheggio Il vicesindaco ricorda: per il centro storico ci sono altre aree dedicate alla sosta

“Riguardo la vicenda di Piazza Orsini ricordo che lo slargo non può essere aperto al parcheggio auto, poiché il Comune è intervenuto con un provvedimento di ritiro all’autorizzazione del parcheggio per violazioni del titolo abilitativo, concernenti le modalità di gestione dell’area. La complessa vicenda giuridica ha indotto e induce quest’amministrazione a muoversi, pertanto, con la necessaria prudenza e la volontà in ogni caso di tutelare la legalità, il rapporto tra pubblico e privato e il complessivo quadro normativo di riferimento”, lo scrive in una nota il vicesindaco Francesco De Pierro.

“Come rammentato dall’assessore al Traffico Cappa, esistono aree alternative di parcheggio largamente utilizzabili (Megaparcheggio, zona già mercato di piazza Risorgimento, nuovi stalli di via Goduti) e pertanto al servizio delle attività del centro storico c’è una importante disponibilità di posti auto. L’indirizzo amministrativo su piazza Orsini è contenuto nella delibera di Giunta dello scorso ottobre che prevede un ampio piano di valorizzazione turistico-culturale finanziato con risorse pari a 1 milione 558 mila euro, derivanti da premialità ottenute per l’uso perfettamente consono dei fondi Pics”, conclude De Pierro.