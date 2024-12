Mastella rivolge i suoi auguri a Benevento: vicino a chi è senza lavoro Gli auguri del sindaco nella sua consueta telefonata ai cittadini

“Un Natale diverso dove assistiamo purtroppo alle immagini terribili che arrivano dai fronti di guerra in Europa e in Medio Oriente. Immagini tristi rispetto al momento di gioia rappresentato, per noi cristiani, dalla nascita del Bambino Gesù”.

Parte da qui il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, nel suo messaggio telefonico ai cittadini per il Natale. Riflette su “quell'ingranaggio bloccato verso un naufragio della ragione” auspicando che possa risolversi.

Per la città ripercorre le ultime azioni in campo, e in particolare ricorda il recente taglio del nastro per il Lapidarium che “nonostante le perplessità ha poi convinto tutti”.

E dunque il momento degli auguri: ai bambini, agli anziani, all'intera comunità ricordando in modo particolare a chi purtroppo affronta le difficoltà legate all'assenza di lavoro.