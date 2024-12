Il 27 dicembre a Benevento si inaugura via dei Liguri Bebiani dopo i lavori Mastella e Pasquariello: "Popolosa area rurale della città avrà una strada di collegamento sicura"

Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello comunicano che domani 27 dicembre, alle ore 17,30, si terrà la cerimonia inaugurale dei lavori eseguiti in via dei Liguri Bebiani.

"A questa strada - spiegano - l'amministrazione ha dedicato due distinti interventi, investendo risorse che ammontano complessivamente a quasi 3 milioni di euro. Con il primo, finanziato con fondi Pnrr, è stato completamente rifatto lo strato stradale che era molto usurato e danneggiato in più punti, sono state realizzate delle gabbionate nei punti di convoglio delle acque meteoriche, sono stati installate barriere stradali e realizzati muretti di sostegno. Con un secondo intervento, finanziato con risorse comunali, è stato realizzato un moderno impianto di illuminazione. In questo modo, quest'arteria che collega via Valfortore ad Acquafredda ed è intitolata alla presenza dei Liguri nel Sannio in Età romana, è stata rimessa a nuovo. E' un segnale, concreto e tangibile, della centralità delle contrade nei piani d'investimento dell'amministrazione comunale: il 27 dicembre una popolosa area rurale della città avrà una strada di collegamento sicura, decorosa e perfettamente illuminata", chiudono Mastella e Pasquariello.