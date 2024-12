A Benevento il secondo raduno dei pallavolisti sanniti, tutti i nomi Atlete e atleti di ieri e di oggi insieme sotto il maestoso Arco di Traiano

Si è tenuto nei giorni scorsi a Benevento il secondo raduno di pallavolisti/e beneventani/e; occasione ghiotta per rivedersi dopo tantissimo tempo, per i più adulti, anche con figli e nipoti; tutti, ovviamente, col gene della pallavolo.

"Chi anziano ancora in attività, chi adulta atleta in forma, chi del gruppo maschile rinato da un paio d’anni quando a Benevento era ormai scomparso", rimarcano gli organizzatori. Non potevano mancare Michele Ruscello e Gino De Nigris, fondatori dell’Accademia Volley che ha compiuto 38 anni e che, da questa stagione agonistica, vanta partecipazioni in tutte le categorie giovanili maschili e femminili, 2 formazioni in prima divisione maschile e in serie C femminile.

Della “Grippo” degli anni 60/70, Gaetano Amato (giocatore più forte del mondo, senza allenamento-a detta sua) si è ritrovato accerchiato dai fratelli Pedicini. Da quell’epoca straordinaria, dalla “Gerardo Grippo” dei Vigili del Fuoco ne sono venuti fuori migliaia di ragazzi/e che hanno favorito la diffusione dello stupendo sport della pallavolo.

Di seguito i partecipanti al raduno, in rigoroso ordine alfabetico

Gaetano Amato, Giovanni Barillà, Nella Barillà, Salvatore Bianchini, Maria Grazia Cardone, Cesare Cardone, Antonio Cardone, Aldo Catalano, Giuseppe Cicchiello, Simona D'Argenio, Luigi De Nigris, Adele Chiara Degemmis, Pippo Degemmis, Antonio Di Peso, Luca Fallarino, Irene Giannatiempo, Walter Giorgione, Rocco Giovanniello, Francesca Giovanniello, Raffaele Iannella, Diodoro Intorcia, Roberto La Peccerella, Nicola La Peccerella, Giovanni Lombardi, Rino Maio, Antonella Mastrocola, Renato Melillo, Claudio Miranno, Riccardo Miranno, Francesco Nardone, Carmine Nardone, Massimo Pedicini, Francesco Pedicini , Francesco Pedicini , Fernando Pedicini , Elisabetta Pedicini , Mario Pedicini , Nicola Quarantiello, Alessandro Rillo, Michele Ruscello, Dante Ruscello, Giampiero Scarlato, Romina Schibani, Roberta Scimia, Vittorio Severini, Maurizio Varricchio, Elisa Visconti, Ludovica Zarro, Guido Zollo