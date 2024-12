Comunità Montana del Fortore. Spina: "Attesa per la progettazione 2025" "Con i 14 sindaci ci attiveremo per completare gli step della normativa Snai"

Stamattina l'ultima importante seduta per il 2024 della Giunta Esecutiva della Comunità Montana del Fortore che ha adottato, tra le altre cose, urgenti determinazioni in materia di forestazione. "Insieme al vice presidente Giuseppe Addabbo e all'assessore Gianfranco Mottola - spiega il presidente Zaccaria Spina - ci siamo confrontati con i dirigenti dell'ente ed i tecnici impegnati sui progetti. Siamo in attesa di conoscere finalmente i dati ufficiali dalla Regione Campania che ci consentano di avviare le procedure per la progettazione del 2025. Nelle more, per non interrompere le attività nei cantieri, abbiamo effettuato la presa d’atto di un progetto stralcio approvato dal Rup Pietro Giallonardo con propria determina. Abbiamo anche verificato che la nostra Comunità Montana sta formalizzando tutte le procedure idonee alla stabilizzazione dei circa 40 operai a tempo determinato OTD, che hanno raggiunto in questi giorni le fatidiche 181 giornate lavorative”.

“A tutti gli operai in servizio - aggiunge Spina -, con grande spirito di sacrificio e mediante una grossa assunzione di responsabilità, sono stati saldati gli stipendi fino al mese di ottobre attraverso anticipazioni dal nostro bilancio”.

La Giunta ha anche fatto il punto sulla conclusione di una importante fase della procedura inerente la SNAI conclusasi con la trasmissione della documentazione entro il 6 Dicembre come da cronoprogramma dettato dalla Regione Campania.

“Insieme a tutti e 14 i sindaci - conclude il presidente - ci attiveremo sin dai primi giorni dell’anno per gli completare gli ulteriori step dettati dalla normativa SNAI per avvicinarci ad una fase sempre più esecutiva per rispettare le tempistiche imposte e non vanificare quelli che sono gli obiettivi e le finalità della stessa, che si estrinsecano essenzialmente nel contrasto e nella lotta allo spopolamento e alla desertificazione”.